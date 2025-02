Benvenuto nel 23 febbraio, una giornata che potrebbe scorrere liscia come l’olio… oppure diventare un delirio cosmico, dipende tutto da quanto deciderai di complicarti la vita. Gli astri oggi si divertono a lanciare segnali ambigui: sta a te capire se sono consigli, minacce o solo un tentativo dell’universo di prendersi gioco di te.

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

Oggi sei un missile senza destinazione. Corri, ti agiti, ti infiammi… ma perché? Ti conviene trovare un obiettivo prima di investire qualcuno per errore. Sì, lo so che avere pazienza non è il tuo forte, ma provarci non ti farà male (forse).

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

La tua giornata ideale prevedeva cibo, relax e zero rotture di scatole. Indovina? La realtà ha altri piani. Qualcuno proverà a scuoterti dalla tua comfort zone, e tu reagirai come un gatto bagnato. Non puoi evitarlo, ma almeno puoi fare finta di non odiare tutto.

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

Oggi parli più veloce di quanto pensi, e il rischio di dire qualche cavolata è alto. Prima di lanciarti in un monologo infinito, chiediti: “Sto aggiungendo valore alla conversazione o sto solo riempiendo il silenzio?” La risposta potrebbe farti riflettere.

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

Emotivo? Oggi sei una telenovela vivente. Un sorriso e ti sciogli, una critica e vuoi cambiare continente. Il consiglio del giorno: non prendere tutto sul personale. Non tutti ce l’hanno con te… anche se a volte sembra.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Oggi il tuo ego ha bisogno di attenzioni, ma il pubblico sembra distratto. Come osano? Invece di arrabbiarti, prova a brillare senza aspettarti applausi ogni cinque minuti. Lo so, è difficile, ma potresti scoprire che sei straordinario anche senza una standing ovation.

Vergine



(23 agosto – 22 settembre)

Hai un piano per tutto, ma oggi il caos cosmico decide di sfidarti. Qualcosa andrà storto e dovrai improvvisare (so che questa parola ti terrorizza). Accetta che non tutto può essere perfetto e cerca di non correggere ogni errore che incontri… almeno fino a domani.

Bilancia



(23 settembre – 22 ottobre)

Oggi la tua indecisione raggiunge nuovi livelli. Scegliere tra due opzioni sembra una questione di vita o di morte. Il consiglio? Decidi in fretta, anche a caso, perché il tempo che perdi nel dubbio è tempo che nessuno ti ridarà indietro.

Scorpione



(23 ottobre – 21 novembre)

Oggi sei più intenso del solito, e la gente potrebbe avere paura di te. Cerca di non incenerire con lo sguardo chi osa contrariarti. A volte, un’ombra di leggerezza nella tua vita non farebbe male… giusto per non sembrare il boss di un’organizzazione segreta.

Sagittario



(22 novembre – 21 dicembre)

Oggi il mondo ti sembra un gigantesco freno a mano, mentre tu vorresti partire per Marte con uno zaino in spalla. Purtroppo, ci sono impegni che ti tengono ancorato alla realtà. Fai il tuo dovere, poi scappa pure.

Capricorno



(22 dicembre – 19 gennaio)

Tu vorresti solo lavorare in pace, ma il destino ha deciso di mandarti in mezzo a una mandria di incompetenti. Respira, conta fino a dieci e cerca di non strangolare nessuno. Ricorda: non tutti possono essere efficienti come te (e menomale, altrimenti il mondo sarebbe inquietante).

Acquario



(20 gennaio – 18 febbraio)

Oggi le tue idee sono geniali… nella tua testa. Il problema è che spiegandole agli altri sembri parlare un linguaggio alieno. Se vuoi che qualcuno ti segua, prova a tradurre in parole semplici. Non è facile, lo so, ma almeno ci puoi provare.

Pesci



(19 febbraio – 20 marzo)

Oggi sei un mix di sogni e confusione, e il confine tra realtà e fantasia è pericolosamente sottile. Va bene sognare, ma cerca almeno di non sbagliare la strada mentre cammini. La gente inizia a chiedersi se sei presente o se sei già in un’altra dimensione.