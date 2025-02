Aggressione a Luigi Pelazza: violenza durante un’intervista

Indagini in corso sui fatti avvenuti a Selci. L’aggressore è un uomo di Sansepolcro.

Sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Città di Castello sull’aggressione subita dal giornalista Luigi Pelazza lo scorso martedì 18 febbraio. Il reporter si trovava in Altotevere con una troupe televisiva per realizzare un servizio per le trasmissioni Piranjat e Le Iene.

L’episodio è avvenuto all’interno di un’abitazione a Selci, nel comune di San Giustino. Durante un’intervista, un cinquantenne di origine napoletana, residente a Sansepolcro, ha reagito con violenza contro Pelazza e il cameraman, sferrando spintoni e calci. L’intera aggressione è stata ripresa in un video di 30 secondi, successivamente pubblicato sul canale YouTube di Piranjat, il programma albanese partner de Le Iene.

L’inchiesta al centro dell’intervista rimane sotto stretto riserbo, ma sembrerebbe riguardare fatti di rilevanza penale. La troupe ha già sporto denuncia per l’accaduto.

L’episodio si inserisce in un contesto più ampio di attacchi contro giornalisti impegnati in inchieste scomode. Il servizio completo andrà in onda nei prossimi giorni su Piranjat e Le Iene.