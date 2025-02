BC Servizi Arezzo sconfitta dalla capolista Magic Oleggio

Esordio amaro per gli amaranto nel PlayIn Gold, domenica la sfida con Gazzada

Oleggio Magic Basket – BC Servizi Scuola Basket Arezzo 80-66

Parziali: 19-20; 39-28; 63-41

Magic Oleggio: De Ros 6, Casella 5, Karem 10, Pilotti 9, Toffanin 8, Borsani 6, Suigo 8, Lonati 9, Garavaglia 5, Ceccato 4, Van Elswyk 6, Kovachev 4.

Allenatore: Catalani

Assistenti: Nalon e Cardelli

BC Servizi Arezzo: Toia 15, Nica, Iannicelli 2, Dal Pos 10, Buzzone 5, Lemmi 8, Prenga 8, Vagnuzzi 5, Kader 8, Bischetti 5.

Allenatore: Fioravanti

Assistente: Liberto

Nel posticipo della prima giornata di andata del PlayIn Gold di Serie B, la BC Servizi Arezzo ha subito una sconfitta sul campo della capolista Oleggio per 80-66. Con questo successo, i piemontesi allungano a 20 la propria striscia di vittorie consecutive, confermandosi squadra da battere in questa fase del campionato.

L’incontro si era aperto in equilibrio, con i ragazzi di coach Fioravanti capaci di rispondere colpo su colpo alle iniziative dei padroni di casa. Due liberi di Lemmi avevano addirittura permesso ad Arezzo di chiudere il primo quarto in vantaggio (20-19). Tuttavia, nel secondo parziale Oleggio ha cambiato marcia: un break di 8-0 ha subito ribaltato la situazione, portando i padroni di casa avanti 27-20. Arezzo ha provato a reagire con le iniziative di Toia, ma le percentuali di tiro sono calate drasticamente a causa della difesa aggressiva di Oleggio. Gli amaranto hanno sofferto anche ai tiri liberi, con ben 15 errori dalla lunetta, pesando in maniera significativa sull’andamento del match.

All’intervallo lungo i piemontesi conducevano di 11 punti (39-28), vantaggio che si è ampliato ulteriormente nel terzo quarto, quando la squadra di coach Catalani ha chiuso la frazione avanti 63-41, ipotecando di fatto la vittoria. La BC Servizi ha provato con orgoglio a rientrare in partita nell’ultimo quarto, segnando 25 punti e accorciando leggermente le distanze, ma il divario accumulato era troppo ampio per poter sperare in una rimonta. Il match si è concluso con il punteggio finale di 80-66, risultato che evidenzia la superiorità della capolista ma anche il carattere della formazione aretina.

Ora la squadra di coach Fioravanti avrà qualche giorno per ricaricare le energie prima dell’esordio casalingo in questa seconda fase del torneo. Domenica 23 febbraio alle ore 18 al Palasport Estra, la BC Servizi affronterà la Coelsanus Gazzada in un match che si preannuncia cruciale per il cammino della squadra amaranto nel PlayIn Gold.