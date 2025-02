Alessandro Marrone alla guida artistica di “Marcenando – L’arte camminando”

L’artista aretino contribuirà alla trasformazione di Marcena in un borgo-museo a cielo aperto

Alessandro Marrone è il nuovo direttore artistico di “Marcenando – L’arte camminando”, il progetto che punta a fare di Marcena un vero e proprio museo diffuso di arte contemporanea. Pittore e scultore di fama internazionale, Marrone metterà la sua esperienza e creatività al servizio dell’iniziativa, portata avanti dall’associazione Marcenando, con l’obiettivo di valorizzare il territorio attraverso l’arte.

Negli ultimi cinque anni, il progetto ha visto l’installazione di centoventisei opere donate da artisti provenienti da tutta Italia e dislocate tra i vicoli del borgo e le campagne circostanti. L’arte, in questo contesto, è diventata uno strumento di inclusione sociale, rafforzamento della comunità e promozione turistica, creando un ponte tra cittadini, istituzioni, associazioni ed enti locali.

Marrone, noto per le sue opere esposte in tutto il mondo e per i suoi monumenti collocati in spazi pubblici in Italia e all’estero, aveva già collaborato con Marcena in passato, realizzando diverse sculture. Tra le più recenti, il “Bersagliere in bicicletta” e la “Crocerossina”, installate nell’oliveta del “Campo della Memoria” all’ingresso del paese. Ora, il suo ruolo si amplia con la direzione artistica di eventi, laboratori e iniziative che accompagneranno il percorso fino alla quinta edizione di “Marcenando – L’arte camminando”, in programma nel settembre 2025.

«Siamo felici di accogliere Alessandro Marrone alla guida del nostro progetto – dichiara Barbara Lapini, presidente di Marcenando –. La sua esperienza e il suo talento daranno nuovo slancio alla nostra visione di un borgo-museo fruibile tutto l’anno, rafforzando il legame tra Marcena e l’arte contemporanea».