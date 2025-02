Concorso per 626 allievi marescialli dei carabinieri: opportunità di carriera e servizio alla comunità

Sono aperte le iscrizioni per il concorso pubblico finalizzato al reclutamento di 626 Allievi Marescialli del Ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri, con un’ulteriore possibilità di assunzione per 24 candidati in possesso di attestato di bilinguismo. Le domande possono essere presentate online entro l’8 marzo 2025, accedendo al sito ufficiale dei Carabinieri (www.carabinieri.it) nella sezione dedicata ai concorsi.

Requisiti di Partecipazione

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o che conseguiranno il titolo nell’anno scolastico 2024/2025. I candidati devono avere un’età compresa tra i 17 e i 26 anni alla data di scadenza delle domande.

Prove di Selezione

Il percorso di selezione prevede diverse fasi:

Prove scritte di preselezione e di composizione italiana;

Test di efficienza fisica;

Accertamenti psico-fisici e attitudinali;

Prova orale.

Formazione e Carriera

I vincitori del concorso saranno ammessi al 15° Corso Triennale Allievi Marescialli, che si svolgerà presso la Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze. Durante il triennio, gli allievi frequenteranno corsi militari e universitari in “Scienze Giuridiche della Sicurezza”, conseguendo una laurea di primo livello. Al termine del percorso formativo, i nuovi Marescialli assumeranno ruoli di responsabilità all’interno dell’Arma dei Carabinieri, diventando punti di riferimento per la sicurezza e la legalità sul territorio.

Un’Istituzione al Servizio della Comunità

Entrare a far parte dell’Arma dei Carabinieri significa aderire a un’Istituzione radicata nella tradizione e nei valori, impegnata nella tutela della sicurezza e della legalità. Con una presenza capillare sul territorio nazionale, i Carabinieri rappresentano un presidio di prossimità e un punto di riferimento essenziale per i cittadini.

Per ulteriori informazioni e per presentare la domanda, visita il sito ufficiale dei Carabinieri. Non perdere l’opportunità di intraprendere una carriera al servizio della comunità e di contribuire alla sicurezza del Paese.