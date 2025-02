Bloccato su un autobus con oltre 300 grammi di hashish

Nell’ambito delle attività di prevenzione dei reati a danno del personale del trasporto pubblico, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L’operazione si è svolta nella serata di giovedì, a seguito di una segnalazione giunta al NUE 112. Gli agenti della Squadra Volante hanno fermato un autobus di linea in transito su Via Benedetto Croce e, dopo essere saliti a bordo, hanno notato un passeggero che, alla vista delle forze dell’ordine, ha tentato di allontanarsi lanciando alcuni involucri a terra.

Bloccato dagli agenti, l’uomo è stato trovato in possesso di due panetti di sostanza stupefacente avvolti in cellophane trasparente. Accompagnato in Questura e sottoposto a perquisizione personale, è stato rinvenuto un ulteriore panetto della stessa sostanza, che le analisi del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica hanno identificato come hashish, per un peso complessivo di circa 304 grammi.

L’uomo, un cittadino tunisino regolare sul territorio nazionale, è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.