Arezzo: weekend di Endurance tra campioni e amazzoni aretine

Sabato 8 e domenica 9 febbraio l’Arezzo Equestrian Centre ospiterà una due giorni di gare internazionali e nazionali di Endurance, disciplina equestre di fondo. L’evento, organizzato dal comitato Asd Generali Endurance della provincia di Siena, richiamerà amazzoni e cavalieri da tutta Italia e dalla Svizzera.

Dodici le regioni rappresentate: Toscana, Abruzzo, Sardegna, Marche, Veneto, Puglia, Lazio, Piemonte, Umbria, Campania, Sicilia e Lombardia. Tra le protagoniste della competizione internazionale spiccano tre amazzoni aretine: Chiara Salvadori ed Elena Daveri del Casentino Endurance e Ita Marzotto del Belvedere Horses.

Gli atleti sono già in arrivo per i controlli veterinari e il briefing con i giudici, previsto per venerdì 7 febbraio. Un fine settimana all’insegna della resistenza, della strategia e della passione per l’equitazione.

Credits foto: Arezzo Equestrian Centre