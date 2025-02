Oggi conosciamo l’origine della temperatura del nostro corpo, un parametro che deve restare sempre costante.

Noi non possiamo comandare la nostra temperatura.

Questa e’ governata da un nucleo nervoso posto nell’ ipotalamo (centro nervoso cerebrale). Tutte le funzioni vitali si svolgono adeguatamente solo se la temperatura del corpo resta entro un certo intervallo che va dai 35° ai 42 °C.

Temperature inferiori o superiori a questi limiti interferiscono con il funzionamento dei principali organi, come il cuore e il sistema circolatorio, fino a provocare la morte. L’assideramento si ha quando la temperatura interna scende al di sotto dei 3O gradi. Ciascuno di noi deve avere e mantenere la temperatura corporea sopra a 35 ° C.

VALUTARE LA TEMPERATURA

Il “calore corporeo” nasce negli adipociti bruni.

Sono una particolare massa adiposa in grado di utilizzare gli acidi grassi saturi alimentari.

I carboidrati e le proteine non sono utilizzate dagli adipociti bruni per ottenere calore metabolico.

Possiamo accumulare kg di grasso corporeo, ma la massa degli adipociti bruni pesa meno di 100 grammi.

Con il passare degli anni gli adipociti bruni si riducono e nasce la sensazione di freddo continuo.

Il calore metabolico si forma negli adipociti bruni ma non è derivato da una combustione dei grassi ma da una reazione biochimica di unione tra ossigeno ed idrogeno.

Il calore metabolico formato negli adipociti bruni viene diffuso su tutto l’organismo umano attraverso l’acqua contenuta nel sangue.

Tutto sotto il controllo dell’ipotalamo.

Se una persona ha una temperatura sotto i 36°C consuma meno grassi e quindi accumula grasso ed aumenta di peso.

Il freddo fa dimagrire perché attiva gli adipociti bruni e beige, cellule deputate a produrre calore metabolico.

Il riscaldamento (termosifoni) e il vivere in ambienti protetti dal freddo contribuiscono ad far accumulare grasso corporeo perché il corpo umano consuma meno grasso per produrre la giusta temperatura compatibile con la vita.

Noi Umani siamo animali omeotermi.

La sensazione di continuo freddo può essere generata anche da una netta riduzione di adipociti bruni responsabili di non ossidare, di non “bruciare” gli acidi grassi saturi per produrre calore.

Oppure si puo’ avere una ridotta attività della tiroide, verificare con queste analisi: TSH, fT4, fT3, anti TPO, anti TG, Gli adipociti bruni sono localizzati nel collo, nel torace e nelle spalle. La donna ha più adipociti bruni rispetto all’uomo.

Con il passare degli anni si tende ad avere sempre più freddo, perché si perde gli adipociti bruni.

Il 60 % della energia giornaliera consumata da un organismo serve per generare la temperatura corporea.

Buona parte di cio’ che mangiamo ogni giorno viene utilizzato per avere un corpo “caldo”.

Buona giornata in salute

PS: possiamo misurare la temperatura corporea anche con il nostro cellulare scaricando una apposita applicazione.