🔮 Bentornati, vittime del destino e delle scelte sbagliate! Anche oggi le stelle vi osservano dall’alto, ridacchiando mentre cercate di dare un senso alla vostra esistenza. Ma non temete, perché l’oroscopo di oggi è qui per illuminarvi… o almeno per farvi ridere amaramente.

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

L’energia non vi manca, ma oggi rischiate di usarla nel modo sbagliato: tipo litigare con qualcuno solo perché ha respirato troppo forte accanto a voi. Contate fino a dieci… o almeno fino a due, che già sarebbe un progresso.

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

Vi sveglierete con la solita voglia di fare niente, e la giornata confermerà le vostre aspettative. Qualcuno potrebbe chiedervi di essere più flessibili, ma voi siete più rigidi di un tronco secco.

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

Oggi parlerete così tanto che persino la vostra ombra cercherà di scappare. Rischiate di dire la cosa sbagliata alla persona sbagliata, ma almeno regalerete un po’ di gossip gratuito al mondo.

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

Lamentarsi è il vostro superpotere, ma oggi potrebbe superare ogni record. Se volete un consiglio: fate finta di essere positivi per almeno cinque minuti. Poi potete tornare al vostro ruolo di vittime del destino.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Oggi nessuno vi applaudirà spontaneamente, e questo potrebbe mandarvi in crisi. Se vi sentite ignorati, provate con un selfie drammatico e un post strappalacrime: i like salveranno la vostra autostima.

Vergine



(23 agosto – 22 settembre)

Il vostro bisogno di controllo oggi sarà messo alla prova da un evento inaspettato. Tipo qualcuno che respira nel modo sbagliato o un oggetto fuori posto. Respira profondamente… ma non troppo, che poi vi infastidite da soli.

Bilancia



(23 settembre – 22 ottobre)

Oggi decidersi sarà ancora più difficile del solito. Anche scegliere tra tè e caffè potrebbe diventare una questione di vita o di morte. Suggerimento: fate scegliere agli altri e poi criticate la loro scelta.

Scorpione



(23 ottobre – 21 novembre)

La vostra aura misteriosa oggi si trasformerà in un’ombra minacciosa. Qualcuno vi chiederà cosa avete, e voi risponderete “Niente”. Ma tutti sapranno che dentro di voi state già pianificando una vendetta epica.

Sagittario



(22 novembre – 21 dicembre)

La voglia di scappare da tutto oggi sarà alle stelle, ma sfortunatamente siete bloccati nella realtà. Provate a evadere almeno con la fantasia… o con un biglietto di sola andata per un’isola deserta.

Capricorno



(22 dicembre – 19 gennaio)

Lavoro, doveri, responsabilità… ma chi ve l’ha fatto fare? Oggi vi renderete conto che la vita non è solo Excel e scadenze. Poi, però, tornerete a fare esattamente le stesse cose, perché siete irrimediabilmente voi.

Acquario



(20 gennaio – 18 febbraio)

La vostra voglia di rivoluzionare il mondo oggi si scontrerà con la realtà: a nessuno interessa. Se proprio volete fare una rivoluzione, iniziate dal vostro armadio. O almeno cambiate pettinatura.

Pesci



(19 febbraio – 20 marzo)

Oggi siete più sensibili del solito, il che è tutto dire. Se qualcuno vi dice “Buongiorno”, lo interpreterete come un attacco personale. Un consiglio? Meno emotività, più cioccolato.