Incidente stradale a Ossaia di Cortona: ferito un 22enne

Questa mattina, alle ore 11:33, il servizio di emergenza del 118 dell’Asl Tse è stato allertato per un incidente stradale avvenuto a Ossaia, frazione del comune di Cortona. Lo scontro ha coinvolto un’automobile e una motocicletta, con un giovane di 22 anni tra i feriti. Il ragazzo è stato immediatamente soccorso e trasportato in codice 2 all’ospedale San Donato di Arezzo per ricevere le cure necessarie.

Sul posto sono intervenuti i volontari della Misericordia di Cortona, la polizia municipale e i vigili del fuoco per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area. Le dinamiche dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.