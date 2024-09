Incidente d’auto in zona Valenzano: 86enne trasportato d’urgenza al Policlinico di Siena

Ieri sera, alle ore 19:13, il servizio 118 della ASL TSE è stato attivato per un grave incidente d’auto verificatosi in località Valenzano, in una zona boschiva. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorritori della Misericordia di Subbiano, l’elisoccorso Pegaso 2, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Un uomo di 86 anni, coinvolto nell’incidente, è stato trasportato in codice rosso (codice 3) al policlinico Le Scotte di Siena grazie all’intervento dell’elicottero Pegaso 2.