I tetti rossi

Quando frequentavi l’ambiente hai mai conosciuto fra i degenti un certo Pasquale Maceroni? Chiacchieravamo ore e ore ma non sono riuscita mai a farmi raccontare la sua storia e perché fosse finito lì.

Quando era nei suoi momenti bui in cui sragionava ripeteva ossessivamente qualcosa su Hitler e le punizioni.

Io pensavo che forse era stato in un campo di concentramento e lì il sistema nervoso era saltato.

Un altro, che invece non stava ai Tetti Rossi ma chiuso da anni e anni chiuso in casa sua in una stanza buia qui a Cortona e che dopo anni il mio babbo che da barbiere andava a fargli barba e capelli lì in quella stanza, ripeteva in continuazione “Paradiso sorriso”.

I suoi dicevano che era caduto nella pazzia perché era stato chiuso dai tedeschi in un forno crematorio.

Dopo anni mio padre riuscì a convincerlo ad uscire da quella stanza e in seguito ad accompagnarlo all’aperto.

Ma la gente lo schivava perché ne aveva paura.

Non so perché queste persone con problemi simili a me sono sempre attaccate come il Bostik e io non ricordo di avere avuto rapporti così siddisfacenti come quelli che ho avuto con loro.