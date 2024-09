Dal futuro al passato: le avventure di Lyn e Cerase con il nonno avo

A A A CERCASI……

Entrato in famiglia e dopo aver pranzato con ravioli al sugo e coniglio fritto, Mana, Pino, Aloe, Ruth e Ugo andarono con il furgone all'outlet situato nella zona tra Bettolle e Foiano, mentre io… fui relegato in casa a guardare Lyn e Cerase, perché la traslazione temporale non permette un ulteriore spostamento di massa corporea di altri 59 metri a causa della curvatura spazio-temporale, secondo il sistema ellittico coassiale: tempo di trasferimento × metri al secondo diviso yzx, dove y è pari all'età del trasferito, z al peso corporeo e x è l'incognita.

Insomma, ero a casa al terzo piano sospeso… Lyn: "Nonno avo, perché hai perso tutti i capelli?" Io: "Il vento me li ha strappati tutti!" Lyn: "Ma che mi prendi per scema? Ho studiato che ai vostri tempi era un fattore ereditario!" Io: "Allora perché me lo hai chiesto se lo sapevi?" Lyn: "Volevo vedere che scrivevi!" Cerase: "Ooh Cesare, giochiamo a pallone in terrazza?" Io: "Va bene!" Cerase: "Maremma zoppa, non riesco ad allungare i miei arti duttili, perché?!" Io: "Perché non lo scrivo io!" Cerase: "Così non vale, non gioco più!" Lyn: "Ha ragione Cerase, è come se ti dicessi di indovinare quale numero segno con le dita di una mano dietro la schiena!" Io: "Certo, poi quando dico un numero, tu lo cambi e mostri altro!" Lyn: "Lo segno con tre dita e ti giuro che non cambio!" Io: "Allora è tre!" Lyn: "Sei un bischero, è due! Con due dita duttili ho fatto il segno del per, e un dito per due dita fa due!" Io: "Ma io scrivo tre!" Lyn: "Nonno avo, sei uno stronzo!" Passano tutto il pomeriggio a giocare, e quando tornano i grandi, Cerase esclama: "Oohh, spero che non abbiate speso tutto, dobbiamo dare 75 bufale a Cesare, Teresina ci ha pelato!" Mana: "Cosa?! Avete giocato d'azzardo?!" Lyn: "Ha scritto lui che si è perso!" Mana: "Ok, queste sono 75 bufale, ma non farli giocare più!" Lyn: "Nonno avo, vedi che avevo ragione io, potevi scrivere fino a 100 bufale!" Cerase: "Vado a comprare i gelati?"

DAL 3575 AL 2024 E RITORNO

Lyn e Cerase, dopo un periodo di ambientamento con me, decisero di seguire il nonno avo nel suo tempo tramite la traslazione coassiale della massa all’indietro.

La casa del nonno avo appariva strana agli occhi dei due ragazzi: non era sospesa e non si trovava al terzo piano. Si poteva arrivare con una struttura a scalini o una gabbia ascensionale e discendente, azionata da pulsanti.

La cucina-tinello era invasa da piante, tranne nell'angolo cottura, e il corridoio era pieno di testi universitari, libri e documenti. Le camere erano sommerse da indumenti lavati ma da stirare, ma la casa era comunque vivibile e vissuta.