Scienza e spiritualità

Vivere Fatima.

Ci sono luoghi sulla terra dove va spenta la ragione per vivere appieno il benessere spirituale.

Stare in mezzo a migliaia di persone è’ una terapia spirituale.

Nella ricerca scientifica più attuale sta emergendo il ruolo della spiritualità come determinate della salute umana.

E’ una novità interessante che supera medioevali definizioni della spiritualità.

La spiritualità nasce dalla biologia del corpo umano.

Non e’ una “cosa” scesa dal cielo.

E’ la capacità che il corpo umano ha di trascendere la materia di cui e’ composto.

Il nostro organismo riesce a produrre il pensiero, i valori ideali, l’amore, la poesia, la musica…che transcendono la materia dalla quale sono originati.

La spiritualità prescinde dalla religione e dalla fede.

La spiritualità è una funzione corporea posseduta da ogni essere umano, in ogni epoca e in ogni luogo della Terra.

La medicina ha centrato la sua attenzione sul corpo umano, sulla materia, sulla psiche ma ha trascurato il ruolo primario della spiritualità nel determinare la salute ad ogni età.

La OMS (Organizzazione Mondiale della Sanita’) sta modificando la definizione di salute, introducendo la quarta dimensione: il benessere spirituale.

Questa e’ l’attuale definizione di salute “Una condizione di completo benessere fisico, mentale e sociale e non esclusivamente l’assenza di malattia o infermità”.

Le tre dimensioni: “benessere fisico, mentale e sociale” si potrà completare con “benessere spirituale”.

Questa nuova definizione sarà una vera rivoluzione perche’ farà emergere che tutti gli uomini sono essere spirituali. Numerose e ampie pubblicazioni scientifiche stanno richiamando l’attenzione sul ruolo dello “spirito” nel corpo umano.

La spiritualità consente di passare dall’IO biologico (corpo materiale) al NOI (famiglia- comunità di vita), al trascendente. Corpo – Anima – Mente – Spirito …richiedono una nuova definizione contemporanea.

Le neuro scienze ci possono introdurre a nuove meditazioni, a nuovi orizzonti che coinvolgono il sistema limbico, ipotalamo, sistema nervoso autonomo, il profilo ormonale. Dalla biologia alla spiritualità.

La spiritualità da’ un senso alla vita a prescindere dalla religione vissuta.

Esiste il benessere spirituale come dimensione umana.

La fede in una religione è’ una scelta personale.

La spiritualità è’ una funzione corporea, posseduta da ogni essere umano a prescindere dalla sua fede.

La Scienza va oltre le visioni di New Age, che non condivido.

C’è ancora molto di sconosciuto in noi, da conoscere con umiltà.