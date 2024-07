Arezzo, continua nell’anno 3560

Ci eravamo fermati nei vari tipi di sviluppo della briciautonoma, quando era stata posta la domanda su le donne vere; ebbene, sorvoliamo l’argomento per insufficente comprensione telepatica, dato che loro si trovano in una posizione di netto rilievo e potere, vi sono quelle che noi sappiamo, che sono destinate alla produzione e alla continuità della razza umana, ma se ne trovano altre che viaggiano con il righello da sarto, la cui mente si ubriaca di fricconoculture tramite lattine di tale sostanza dopante.

In sostanza comandano da secoli e sono loro che estraggono i nominativi di coloro che devono passare il biennio in Marte, divenendo Marziti.

I mezzi di comunicazione sono telepatici, ormai anche i non Marziti guardandosi negli occhi capiscono cosa vogliono dirsi e talvolta si vede, nel silenzio, fare il verso dell’ ombrello o alzare il dito medio.

Il genere umano non si parla, è muto telepatico, ma la cosa strabiliante è che il cascoben permette di andare dove uno vuole restando fermi.

Ti potresti trovare tra i ruderi di Roma e invece sei nella tenda al terzo piano, situata sopra ex zona di Saione, dove tutti al terzo piano stanno, quelli della 100 ° generazione, degli immigrati del tempo di voi che leggete.

Vi domanderete la vita come è!??

Tutto dipende dal cascoben e dall’uso che se ne fa, attualmente pochi sono gli incidenti di trasporto, magari uno pensa di trovarsi al mare e gettarsi dal trampolino e invece è a casa sua al terzo piano e su sfracella al suolo, infatti quando uno arriva dove vuole si deve togliere il cascoben, in quanto rimane in caso contrario nella reale posizione di partenza.