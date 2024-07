Incidente sulla strada comunale Ceciliano-Patrignone: donna ferita trasportata all’ospedale San Donato

È stato attivato alle ore 07:14 il servizio di emergenza 118 della Asl Tse in seguito a un incidente avvenuto sulla strada comunale (SC) da Ceciliano per Patrignone.

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti l’automedica di Arezzo, la Misericordia di Arezzo, la polizia municipale e i vigili del fuoco.

Una donna di 44 anni è stata coinvolta nell’incidente ed è stata trasportata in codice 2 all’Ospedale San Donato.

La polizia municipale sta indagando per determinare le cause dell’incidente.