Scoperto il più grande giacimento di litio: potrebbe alimentare 400 milioni di auto elettriche! Esistono civiltà che catturano l’energia delle stelle?

Il lago Salton nel sud della california nella zona desertica che è tra Desert City, Yuma, e San Bernardino, è il giacimento di litio, necessario per poter creare batterie sufficienti a far muovere 400 milioni di auto!!

Secondo alcuni scienziati vi sarebbero strutture artificiali intorno a stelle, che assorbirebbero da queste energia, come un pianeta accumulatore……, ma allora ci sono alieni superiori, che con tecnologie avanzate hanno fatto questo!??

Chissà, certo andando a cercare i funghi una volta, mi attraverso’ in un piccolo viottolo, nella lecceta sotto Civitella e sotto il Canto delle Rose sopra Oliveto, un vitello bianco, e nel piano tra pini, querce mi ritrovai a ridosso del treno della Sinalunga (LFI) fermo nei binari sottostanti al limitar del bosco.

Una volta sempre a cercare funghi in Alto Adige, mi fermo’ un forestale, eravamo a sciare il Val Senales e in un giorno di riposo andammo nelle montagne ” difronte” ( meno usato, ma non errato) mai però “disotto”, a Merano, e qui mi fermò in divisa questa guardia, mi chiese il tesserino, ma io avevo solo quello di Arezzo, e inoltre avevo raccolto solo dei pinaroli velati, gli unici che avevo trovato, mi fece presente che il mio documento non era valido, ma io come nella barzelletta domandai in quale provincia eravamo, “Bolzen” disse, ed io ” ecco perche ero così stanco, quanto ho camminato!? , mi sarò perso!!?”, dissi,….ando tutto bene mi rilascio’…..

Cosa centra con il litio e gli estraterrestri, beh!, mi apparve come un alieno, come il vitello, come il treno quasi nel bosco, ma queste sono vere ed ero a piedi e senza auto elettrica!!