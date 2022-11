Due diverse investigazioni dei carabinieri della Compagnia di Cortona che negli ultimi giorni hanno denunciato a piede libero tre persone, di cui uno straniero, per reati contro il patrimonio.

I militari della Stazione Carabinieri di Foiano della Chiana a conclusione di attività di indagine nata da alcuni ammanchi di prodotti avvenuti in diversi occasioni presso un esercizio commerciale della zona, hanno segnalato in stato di libertà un giovane italiano per aver sottratto generi alimentari e denaro contante.

L’ indagine ha permesso di accertare che l’indagato approfittando della distrazione dei dipendenti del negozio, avrebbe in diverse circostanze prelevato dalla cassa piccole cifre per acquistare in seguito dei beni, per un danno complessivo di poco più di 600 euro.

I Carabinieri di Castiglion Fiorentino al termine di una complessa attività d’indagine, nata dalla segnalazione della parte offesa, hanno denunciato a piede libero per l’ipotesi di frode in commercio continuata in concorso due coniugi, già noti alle forze dell’ordine, che attraverso l’attivazione di siti internet appositamente messi in rete per attirare l’attenzione del cliente, mettevano in vendita ferramenta varia ed in particolare generatori di corrente che venivano spediti agli ignari acquirenti a mezzo corriere e pagati in contrassegno, ma una volta aperto il pacco l’articolo richiesto, con stupore, risultava assolutamente di caratteristiche inferiori a quello acquistato e regolarmente pagato.

Per entrambi gli episodi, i soggetti dovranno giustificare le loro azioni dinnanzi alla Procura della Repubblica.