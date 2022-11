Una volta si diceva “ad ogni morte di papa” per denotare un accadimento non frequente; ma adesso anche in Vaticano i papi cambiano per “pensionamento”.

Però si può continuare a dire “ad ogni cambio di vescovo”, considerato che ad Arezzo sono ormai ben 13 anni che sospiriamo tale evento.

Essendo ciò un fatto raro, merita che ce se ne occupi con una certa attenzione e quindi ritorniamo sopra l’argomento.

Riguardo il programmato arrivo ufficiale ad Arezzo del vescovo Migliavacca ci lascia perplessi la data prescelta, il 27 novembre prossimo.

Sarà la seconda domenica della Città del Natale 2022, una Edizione molto attesa per il rilancio turistico e commerciale del capoluogo dopo 2 anni di lockdown sanitari vari; nonostante la crisi economica in atto si spera che specialmente durante i weekend decine di migliaia di persone tornino ad affollare il centro storico.

Gestire un flusso di persone di tale imponenza richiede una complessa macchina organizzativa per Comune, Forze dell’Ordine, Vigili urbani, Protezione Civile e Associazioni di Volontariato, Associazioni di Commercianti … il centro cittadino è di fatto chiuso al transito e alla sosta automobilistica, i parcheggi esterni non bastano mai e anche il flusso di pullman provenienti da fuori abbisogna di gestione particolare …

Ecco, era proprio il caso in una situazione del genere aggiungere pure l’arrivo ufficiale del nuovo vescovo?

Ci meraviglieremmo alquanto se venissimo a sapere che per esempio il Comune e le Associazioni dei commercianti avessero accolto con entusiasmo la concomitanza!

Anche se arriverà alla Cattedrale a piedi provenendo da Saione, monsignor Migliavacca sarà comunque accompagnato da numerose persone e tale corteo attraverserà già affollatissime strade cittadine; ci sarà quindi bisogno di servizi d’ordine, forse di chiusure temporanee di accessi; gli affreschi di Piero della Francesca in San Francesco la domenica sono visitabili dalle 13 alle 18, ma quel giorno dalle 15. 30 alle 16. 30 è prevista la preghiera del vescovo con i giovani in Basilica: le prenotazioni turistiche magari già fatte andranno perciò annullate?

Domenica scorsa perfino la Maratonina è stata oggetto di feroci polemiche social a causa dei disagi arrecati per alcune ore ai residenti in città, figuriamoci quindi l’Arezzo ghibellina come potrebbe reagire a disagi provocati da cose di Chiesa.

Anche in quel pomeriggio poi al Prato, cioè a ridosso dell’abside della Cattedrale, ci saranno il Mercato delle Meraviglie, la Ruota panoramica, il Cinema fulldome e Planetario, la Parata luminosa, il Christmas carousel; tutte attività che richiameranno moltissima gente e che non si svolgeranno certamente in religioso silenzio (come si diceva una volta); auguriamo di cuore a quanti parteciperanno alla funzione delle 17.30 di non essere disturbati dai rumori provenienti dall’esterno.

A proposito dei fedeli: riusciranno a raggiungere il Duomo senza dover troppo penare? Immaginiamo che i preti come al solito in simili circostanze potranno parcheggiare al campino in Via Madonna Laura, ma i comuni mortali dovranno invece scarpinare dopo aver avuto la fortuna di trovare un angolino libero per parcheggiare almeno alla Catona? Parecchi quindi non potrebbero cedere alla tentazione di rimanersene comodamente a casa e guardarsi il tutto in TV? E’ possibile che non venga qualcuno anche da San Miniato e da Pavia?

Insomma, ci pare che la scelta del 27 novembre per insediare un nuovo vescovo ad Arezzo sia alquanto problematica, perché la Città è già sotto pressione e invasa da folle in tutt’altre faccende affaccendate per prestare attenzione ad altro … Sarebbe come aver fatto venire il Papa il giorno della Giostra del Saracino …

Perché allora proprio il 27 novembre e non un’altra data?

Da profani in materia abbiamo cercato di studiare un po’, apprendendo che nel caso il nuovo vescovo sia già ordinato ha 2 mesi di tempo per prendere possesso della sua nuova Diocesi; Migliavacca è stato nominato il 15 settembre e ha quindi scelto di lasciar trascorrere (con un piccolo sforamento) tutto il tempo concessogli per insediarsi in quel d’Arezzo; anche se a nostro modesto parere qua avremmo avuto bisogno di uno con le valigie già pronte e che arrivasse il giorno dopo, tuttavia anche i suoi predecessori più recenti adottarono tempistiche simili, scegliendo però date più felici.

Una ricerchetta internettiana ci ha fornito i seguenti dati: Giovanni D’Ascenzi arrivò ufficialmente l’11 giugno 1983, un sabato pomeriggio; il compianto Flavio Roberto Carraro il 7 agosto 1996, di mercoledì (ma era la festa di San Donato); Gualtiero Bassetti il 6 febbraio 1998 (inizio della Novena della Madonna del Conforto), Riccardo Fontana il 13 settembre 2009 (una Domenica qualunque); in tutti questi casi o ricorreva una data importante per la Diocesi (e fra settembre e novembre non ve ne sono, quindi una Domenica vale l’altra) o erano giorni per nulla speciali; in ogni caso in Città non vi erano altre concomitanti “distrazioni”.

Consultando infine “Frate indovino 2022” abbiamo scoperto che il 27 novembre sarà la Prima Domenica di Avvento (il tempo liturgico che prepara al Natale) e quindi dal Colle di San Pietro potrebbero obiettarci che si tratta di una festa importante per la Chiesa. Sarà… con tutto il rispetto, quanti lo sanno e vi danno importanza?

Per quel che ne sappiamo, le chiese non sono maggiormente affollate il giorno di inizio dell’Avvento …

Quindi, alla fine del salmo (è proprio il caso di dirlo), visto che già il sabato 19 novembre inizierà la Città del Natale, la Domenica 13 precedente sarebbe stata ad esempio una data senza problemi per l’insediamento del nuovo vescovo, il quale avrebbe avuto tutta l’attenzione che merita e al quale – come abbiamo già scritto – va tutta la nostra previa simpatia, augurandogli che comunque il suo arrivo tra noi sia il più riuscito possibile.

La conclusione per quanto ci riguarda è sempre la solita: gli ecclesiastici odierni parlano ad ogni pie’ sospinto di “discernimento” ma ci pare proprio che Fontana e il suo “inner circle” non abbiano “discernuto” bene una certa qual data.

