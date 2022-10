Questa notte ci ha lasciato Norina Vieri, la proprietaria dello storico negozio musicale di Corso Italia, uno dei personaggi che hanno segnato un’epoca in questa città.

Il suo negozio ha visto negli anni i cambiamenti che sono avvenuti sia nel campo musicale che sociale.

Perché Norina Vieri ha partecipato attivamente anche alla vita cittadina, impegnandosi politicamente e socialmente.

Sempre gentile e sorridente ma con piglio deciso, è riuscita, nonostante le sue difficoltà fisiche, a superare le turbolenze di un mercato che andava via via modificandosi, ed è riuscita a trasmettere alla figlia Simona la stessa passione e la stessa tenacia.

Nel 2020, dopo le chiusure per covid, intervistammo Simona che ci parlò del motivo del successo del negozio:

“Sì, perché un negozio di dischi ha una vendita particolare – ci spiegò – i clienti vengono per rovistare tra le copertine, per ascoltare musica, per parlarne insieme; è una forma di socializzazione, un club, un modo per assaporare di più le note musicali,

Perché vedi – aggiunse – essere un piccolo negozio è la nostra debolezza ma anche la nostra forza.

Combattere contro colossi come Amazon non è facile, ma noi abbiamo il contatto diretto con i clienti, non consegniamo solo pacchi, i clienti sono anche nostri amici e diventano affezionati e fino ad ora non ci hanno mai lasciati.”

Arezzo perde una persona per bene, tenace e battagliera, conosciutissima da più generazioni che sono cresciute con i suoi dischi e la sua musica.

Ai figli ed ai familiari le più sincere condoglianze della redazione de L’Ortica.

By Luciano Petrai

Norina Vieri: il ricordo di Rifondazione Comunista.

La federazione aretina del Partito della Rifondazione Comunista piange la scomparsa della compagna Norina Vieri, fondatrice, nella città di Arezzo, del nostro Partito.

Norina è stata protagonista di lotte importanti per i diritti delle donne e dei soggetti più deboli. Da consigliera della Usl si è battuta in particolare per contrastare le malattie professionali e per il diritto alla salute delle lavoratrici e dei lavoratori.

Militante del Partito Comunista Italiano fin da giovanissima, è stata promotrice e dirigente della Confesercenti. Il suo negozio di dischi e musica, situato a metà di Corso Italia, ha accompagnato diverse generazioni nella crescita della cultura musicale della nostra città.

La ricordiamo come una militante preparata e generosa, salda nella sua fede comunista e sempre disponibile al confronto e all’azione comune con tutte le altre culture democratiche e costituzionali.

Alle figlie Simona e Sandra e al figlio Andrea e a tutti i suoi cari va il nostro abbraccio e la partecipazione al loro dolore.

Partito della Rifondazione Comunista di Arezzo