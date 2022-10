Tweet on Twitter

Ed all’ ottava giornata arrivò la prima sconfitta.

Il Ponsacco espugna il Città di Arezzo con un goal di Mencagli che vede Viti troppo avanzato e lo supera con un perfetto pallonetto.

Indiani, l’ampia e valida rosa a disposizione lo agevola, ruota i suoi uomini facendo esordire dal primo minuto il classe 2004 (obbligo di rispettare le quote) Viti tra i pali.

Purtroppo l’inesperienza derivante dalla giovane età gioca un brutto scherzo al portiere.

Detto del goal subito, forse viziato anche a un precedente fallo di Mencagli su Poggesi, il portiere ha una incomprensione con Polvani nella ripresa.

Il difensore è impegnato a recuperare su Mencagli (sempre lui) ed il portiere arriva sino quasi alla metà del campo per rinviare.

I due sono troppo vicini e Polvani non può fare il passaggio arretrato.

Ne approfitta Mencagli che si invola verso la porta con Polvani che lo ferma fallosamente. Rosso diretto ed Arezzo in 10 dal 3’ del secondo tempo.

Gli amaranto avevano avuto anche l’occasione per il pari con Settembrini al 18’ del primo tempo ma il capitano sbaglia il rigore che si era procurato Diallo.

La partita si è svolta quasi esclusivamente nella metà campo degli ospiti con l’Arezzo che ha creato mille occasioni ma pochissimi pericoli a Pagnini.

Tra l’altro nell’azione precedente il goal vittoria degli ospiti i padroni di casa hanno sprecato una ghiottissima per andare in vantaggio.

Ancora tandem Settembrini Diallo con l’attaccante che non riesce a mettere in rete l’assist servitogli dal suo capitano.

Nella ripresa l’Arezzo sfiora il pari con Bramante che batte una punizione dal limite mirando al sette alla sinistra di Pagnini che però ci arriva e devia sulla traversa.

I pericoli, quelli veri, per l’estremo del Ponsacco terminano qui.

Molti gli errori nell’ultimo passaggio e Diallo e Boubacar che non riescono mai ad essere decisivi incanalano la gara verso il termine con il pari che sembra sempre poter arrivare da u momento all’altro ma poi si infrange sul corpo dei difensori avversari o con la palla che termina fuori.

A fine gara la disamina di Indiani è razionale e pragmatica.

Il tecnico, pur prendendo atto del fatto che la sua squadra nelle ultime giornate crea molto ma realizza poco, tranquillizza tutti dicendosi soddisfatto delle prestazioni dei suoi e che se l’Arezzo si ripete di qui al termine del campionato con risultati e prestazioni ottenuti in queste prime 8 giornate l’obiettivo promozione non può sfuggire.

Tra le dirette inseguitrici tre punti li guadagna il Livorno che batte il Grosseto con una rete di Rodriguez dopo solo 4 minuti.

Impattano invece la Pianese ed il Città di Castello.

I toscani vanno addirittura sotto di 2 reti nella gara interna che li vede opposti al Seravezza.

Poi nella ripresa Rinaldini e Morelli segnano le reti che riportano la Pianese a 2 punti dall’Arezzo.

Gli umbri, prossimi avversari degli amaranto, concudono areti inviolate ad Altopascio.

In tutto questo il Trestina batte il Terranuova Traiana ed affianca il Città di Castello in classifica.

