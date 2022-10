In merito all’assalto all’autobus fermo ad un semaforo, avvenuto ieri da parte di alcuni adolescenti, che saliti a bordo forzando le porte nonostante il mezzo fosse al completo e

al loro comportamento minaccioso, nei confronti dei coetanei presenti, ecco la nota di Autolinee Toscane:

“In merito all’assalto al proprio bus in servizio sabato mattina 22 ottobre alle ore 12,45, nei pressi della fermata di via Fiorentina nelle vicinanze dell’Istituto tecnico professionale, informa che presenterà formale denuncia per danni e interruzione di pubblico servizio nei confronti degli utenti responsabili e ricorda come da quella fermata e in quella fascia oraria passino ben sei bus utili per raggiungere il centro, ovvero Linea N delle 12,11 /12,56/ 13,41 e Linea O delle 12,48 / 13,23 / 14,08.



Autolinee Toscane, altresì, ricorda come su quella tratta anche in passato, con i precedenti gestori del Tpl, si siano verificati episodi di danneggiamenti diretti e indiretti al servizio del tpl da parte degli studenti dell’istituto tecnico.



Autolinee Toscane ringrazia il proprio autista per il sangue freddo dimostrato a tutela di tutti gli utenti a bordo del bus e ringrazia la Polizia municipale per il pronto intervento. Inoltre, ricorda come, assieme a sindacati e istituzioni, siano in fase di definizione ulteriori azioni, sia a livello regionale che locale, per elevare gli standard di sicurezza per i propri lavoratori e per gli utenti del servizio”.