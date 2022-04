Multe a raffica della Polizia Municipale e della Stradale di Arezzo

Nella giornata di ieri, mercoledì 13 aprile, agenti della Polizia Municipale e della Polizia Stradale di Arezzo sono stati impegnati in una operazione congiunta per il controllo del rispetto del codice della strada da parte dei veicoli pesanti.

L’attività si è concentrata lungo il raccordo autostradale di Arezzo in particolare nei pressi dell’uscita del casello, dove maggiore è la densità del traffico pesante.

Numerosi i veicoli controllati anche stranieri e 40 in totale le violazioni elevate per un importo di poco inferiore ai 6.000 euro.

In particolare il personale della Polizia Municipale ha sanzionato:

• due autocarri per il mancato rispetto della normativa sul trasporto internazionale;

• un veicolo per il trasporto di merce pericolosa;

• due veicoli pesanti per il superamento dei limiti di massa;

• una violazione elevata con sequestro amministrativo di dispositivo emulatore AD BLUE progettato per falsare i dati della centralina motore;

• un autocarro per il superamento dei limiti di sagoma.