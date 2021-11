Trasportava oltre una tonnellata di marmitte catalitiche, denunciato dalla polizia

Rifiuti pericolosi per un peso complessivo superiore ad una tonnellata trasportati abusivamente: denunciato un barese dalla Polizia di Stato.

Un 48enne barese è stato denunciato ieri dalla Sottosezione Polizia Stradale di Arezzo per attività di gestione di rifiuti non autorizzata. L’uomo, che transitava a bordo di un furgone Mercedes con targa bulgara, è stato fermato in A1 dai poliziotti di Battifolle per un normale controllo.

Quando è arrivato il momento di verificare la merce trasportata, è apparsa una montagna di rifiuti: oltre una tonnellata di marmitte catalitiche per auto ammassate alla rinfusa sul vano di carico, trasportate senza essere accompagnate dalle necessarie autorizzazioni.

Gli investigatori aretini, nell’effettuare gli accertamenti del caso, hanno appurato che da questo genere di marmitte è possibile recuperare e vendere sul mercato nero i metalli preziosi di cui si compongono, raggiungendo anche cifre di 1000 euro per ogni marmitta. L’uomo è stato quindi denunciato in stato di libertà per le gravi violazioni alla normativa ambientale, mentre il furgone e la merce trasportata sono stati sequestrati.

Un’operazione importante quella dei poliziotti aretini, considerando sia il danno economico arrecato alla malavita sia l’enorme vantaggio che ne ha tratto l’ambiente nello smaltimento corretto di quel genere di rifiuti.