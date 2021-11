Green Pass: seconda multa alla piscina comunale di Foiano della Chiana

By Redazione

Seconda multa alla piscina comunale di Foiano, in un mese dall’entrata in vigore del Green Pass per la violazione delle disposizioni del decreto governativo.

I gestori del Centro Sport Chimera sono gli stessi della piscina comunale di Arezzo che nei giorni scorsi hanno ricevuto la terza sanzione per il mancato rispetto delle normative anticovid.

La questione dell’impianto comunale di Arezzo è già sul tavolo del prefetto Maddalena De Luca, che dovrà decidere se sospendere l’attività una volta che saranno scaduti i termini per gli eventuali ricorsi, a 60 giorni dalla terza sanzione elevata.

Stessa sorte toccherà alla piscina foianese qualora fosse contestata la terza violazione per il non possesso del Green Pass dei gestori e che gli stessi non verificano che a possederlo siano anche i clienti.