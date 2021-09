Non ci rendiamo conto ma ogni giorno viviamo il rischio di mangiare più alimenti di derivazione animale che vegetale.

Sembra assurdo ma mangiamo senza renderci conto che la nostra mano che porta il cibo dal piatto alla bocca costruisce ogni giorno il nostro corpo e condiziona la durata e qualità della nostra vita.

Non abbiamo tempo né per prestare il cibo né per mangiarlo.

Mangiamo senza pensare e siamo consumatori passivi del supermercato.

Finiamo per mangiare dosi più elevate di proteine grasse, derivate da alimenti animali: salumi, formaggi, carni grasse.

Le proteine grasse sono sempre accompagnate da acidi grassi.

Tutti i tipi di formaggio contengono proteine grasse.

Il rapporto tra proteine e grassi nei formaggi e’ sempre inferiore al valore 5.

Occorre stare attenti e ridurre gli alimenti contenenti proteine grasse perché possono causare acidità gastrica, reflusso gastro- esofageo, meteorismo, stipsi, aumento di trigliceridi e colesterolo, aumento di grasso corporeo.

Le proteine magre sono così definite perché contengono basse dosi di acidi grassi e sono di origine marina e vegetale.

Ma una proteina più e’ grassa e più piace.

Invece di fermare la nostra attenzione al calcolo delle calorie che non esistono all’interno del corpo umano perché non e’ una caldaia, perché il corpo umano non utilizza il calore come energia per vivere, conosciamo il rapporto tra PROTEINE / LIPIDI di ogni alimento.

Il rapporto deve essere superiore almeno a 5.

Chiamo questo rapporto: indice di qualità molecolare di un alimento o di un pasto.

Per vivere in salute, per igiene e benessere intestinale, per abbassare il colesterolo, per dimagrire …per vivere in salute…per avere un corpo nuovo con il cibo, occorre scegliere la QUALITÀ degli alimenti che mangiamo ogni giorno.

Buona giornata in salute.