La finestra del sindaco

By Luciano Petrai

Noi lo capiamo il sindaco.

Avere la finestra del proprio appartamento in una delle più belle piazze d’Italia e non vedere svolgere il Saracino sarebbe stato uno spreco enorme.

Certo, il suo svolgimento, voluto con qualche forzatura, sta creando non pochi problemi.

La chiusura di fatto della piazza ha messo in subbuglio i commercianti che in pratica da lunedì non lavorano.

Il cartello: “accesso prove solo da via Seteria- obbligo green pass” tradotto in inglese diventa un obbligo tout court mancando la parola “prove”.

L’altro cartello: “è vietato l’accesso ai cani” crea forti disparità con gli altri animali a cui sembra possibile l’accesso.



Ma l’ordinanza che sta per essere emanata è ancora più divisiva.

Corso Italia dovrà essere completamente evacuato durante il corteo (che bello per i figuranti che fanno la figura da soli); i negozi dovranno serrare le entrate e non ci dovrà essere nessuno all’interno.

Il commerciante dovrà dire: tutti fòri, alò, che se deve chiude!

Tanti problemi che potrebbero guastare una festa cara agli aretini.

In questi giorni si sono fatti sentire tanti personaggi che hanno lanciato strali sulla forzatura del torneo.

Dall’ex motosega Gamurrini che ha gridato: questa non è giostra! a Martino Gianni che dice: io non l’avrei corsa.

Noi non sappiamo chi abbia ragione perché i problemi che ha causato il covid sono tanti e spesso di difficile soluzione.

Però, dalle segnalazioni che riceviamo, c’è una cosa che non c’entra niente con il virus ma con la buona amministrazione ed il decoro di questa città: i rifiuti che continuano ad essere ammassati proprio agli ingressi della piazza e restano lì per troppo tempo, facendo credere ai turisti di essere a Roma.

Signor sindaco, visto che in questi giorni sta vedendo le prove dalla sua finestra sulla piazza, allunghi lo sguardo e vedrà le montagne di cartoni alle entrate che rischiano di rendere questo Saracino ancora più precario.

In ogni caso, visto che siamo in ballo, balliamo e speriamo in una bella giostra, nonostante tutto.