Aperitivo col…botto !

By Il Burattino

Belle le macchine d’epoca, non c’è dubbio, ma la sfilata in Piazza Vasari proprio non ci azzecca niente.

Una Maserati sbanda, e colpisce una fioriera, poi un tavolino.

Meno male che non c’era nessuno, se no staremo qui a piangere il ferito.

Oltre a danneggiare anche il mattonato, sorge un’altra domanda: le auto si e la fiera no ?

Perchè ?

Certe manifestazioni, anziché intasare ulteriormente il centro storico, non potrebbero essere fatte allo stadio o all’ex Cadorna ?

Questa volta i danni sono stati solo alla macchina ma la prossima ?

Delocalizzare alcune manifestazioni è utile, se non indispensabile, anche per fare vivere altre parti della città.