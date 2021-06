Loro un maxiprogetto e Arezzo vetrine con scritto Affittasi Video

Loro hanno un grande progetto e non dico non sia un bene progettare in grande ma, oggi come oggi, Arezzo ha tante di quelle insegne spente e tante di quelle vetrine vuote, che di maxi c’è poco da vedere mentre il massimo che si vede è il cartello con la scritta Affittasi fondo commerciale.

Non sarò io a dire che non sia un bene guardare al futuro ma, intanto, bisognerebbe restare bene ancorati al presente e il nostro tempo odierno non offre un’immagine di grande salute, neppure in una delle principali vie cittadine dello shopping in centro.

Qui ci troviamo in via Madonna del Prato, che – chiamatemi pure provinciale – per Arezzo è come via Condotti, a Roma, e via Montenapoleone, a Milano, e guardate qua che distesa di cartelli Affittasi, affissi alle vetrine dei negozi, tanti, che hanno spento le insegne!

Dopodichè, se loro hanno un grande progetto, loro il Comune, non dico che non sia un bene progettare altri spazi commerciali, nel quadro della riqualificazione della ex Cadorna; però, mi domando se pensare, oggi come oggi, ad altri fondi destinati a diventare negozi e nuove attività al dettaglio, rappresenta veramente un grande progetto.

Chi si ferma è perduto – lo so anche io – e loro chi li ferma? Ha da passà a nuttata – lo so anche io – ha da passà la crisi dei consumi, dopo la pandemia.

Però, a camminare, oggi come oggi, per via Madonna del Prato qualche dubbio viene.