L’avete visto il nuovo portale del Comune di Arezzo?

Il sito istituzionale nuovo di zecca di Palazzo Cavallo, l’avete già visitato?

Bè, dateci un’occhiata e, poi, ditevi se, quasi quasi, non sia come se a cambiare dall’oggi al domani fosse stato il codice di avviamento postale.

Il buon vecchio 52100.

Oppure, il prefisso telefonico.

Il caro e altrettanto tradizionale 0575.

O se, quasi quasi, non sia come se a cambiare, dalla mattina alla sera, fosse stato il Santo Patrono.

Il beneamato e secolare San Donato.

E la festa patronale non fosse più il giorno 7 di agosto.

Se date un’occhiata al nuovo sito istituzionale del Comune di Arezzo, messo on line da pochi giorni, vi accorgerete che ha un look moderno ed agile, sì sì!, e una navigazione facile ed intuitiva, sì sì sì!, e una home page in grado di farvi accedere a tutte le informazioni con un click, sì sì!.

Non c’è che dire:

la nuova veste grafica del sito del Comune è eccezzzziunale…veramente.

A parte il dettaglio, che non è secondario, di indurre chiunque di noi a domandarsi:

ma che Comune è Arezzo nel nuovo portale del Comune di Arezzo?

A cominciare dallo stemma è come se fosse cambiato il buon vecchio codice di avviamento postale di Arezzo.

Infatti, il caro e secolare logo civico non figura nella sua versione tradizionale ma è una variante moderna, caratterizzata da un cavallino bianco al posto del beneamato cavallino nero rampante .

Come se la Ferrari avesse cambiato il suo simbolo, che era ed è rimasto nero, nonostante a Maranello abbiamo aggiornato chissà quanti bolidi di Formula 1.

E se proprio non bastasse il Cavallino rampante, che da nero diventa bianco, a farci domandare che Comune è Arezzo nel nuovo portale del Comune di Arezzo, concorre l’amaranto, il colore che per storia e per tradizione è da sempre usato nella nostra città, costituendone un elemento tipico, sostituito da una tinta celestina nel nuovo sito istituzionale del Comune.

Una tinta celestina che alcunché ha da spartire con il colore amaranto che deriva dalle tradizioni ghibelline dell’Arezzo del ‘300.

Ah, però, ok, forse ad un look moderno non si addice la storia, che invece era rispettata nella versione precedente del sito.

La cara e vecchia l’@retina, a suo tempo ideata dall’attuale segretaria generale del Comune, in anni in cui la tradizione valeva ancora qualcosa.