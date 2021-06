Arezzo capoluogo della Calabria

A sentire il TGR edizione delle 14 di oggi viene il magone.

Due notizie fanno di Arezzo una città irrimediabilmente in mano al malaffare.

Sergio Staderini parla degli incontri con l’ex presidente della Calabria Giuseppe Scopelliti, già condannato in 1° grado e poi arrestato presentatogli da Francesco Macrì.

E poi dice di aver avuto contatti con agenti dei servizi segreti interessati alle vicende di Arezzo.

Denuncia un sistema corrotto fatto di contatti che niente hanno a che vedere con la buona gestione.

Come dessert la notizia dell’arresto dei vertici di Agorà per associazione a delinquere e frode fiscale.

Creavano servizi nelle RSA e poi li facevano fallire per evadere il fisco.

Tra gli indagati l’ex presidente della Provincia Roberto Vasai.

Ma sentite il TG edizione delle 14 di oggi 4 giugno 2021, giorno della vergogna.