A spizzichi e bocconi, toppe e rammendi stradali

By Il Burattino

In Via Niccolò Aretino dovranno fare una nicchia per la Madonnina dei Sarti.

Si, perché la ciclabile è tutta un rattoppo e una sequenza di scampoli di asfalto, più adatte per giacche e pantaloni che per lo scorrimento delle bici.

Se malauguratamente, come si vede in foto, una bicicletta di un bambino piccolo piglia il bordo sbagliato del rattoppo, cade e si fa male.

Risistemare una ciclabile così è da criminali, da insensati, da inadempienti alle minime norme del buon senso.

Non è come mettere una cicca per tappare un buco e sperare nella buona sorte, forse quelli dell’Amministrazione hanno altre priorità, mettendo così a repentaglio la salute dei ciclisti.

Male, anzi malissimo.