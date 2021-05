I tesori nascosti diventano una mostra

L’esposizione fotografica sarà inaugurata sabato prossimo a Palazzo Pretorio

Sarà inaugurata sabato prossimo 29 maggio alle 17 la mostra fotografica di Thomas Kroeckertskothen dal titolo “Tesori nascosti del Borgo”.

L’esposizione, con il patrocinio del Comune di Sansepolcro, sarà allestita a Palazzo Pretorio e resterà aperta al pubblico fino al 6 giugno con ingresso libero.

Thomas Kroeckertskothen fa parte del Fotoclub di Sansepolcro.

“L’idea di fare questa mostra è nata durante il lockdown dello scorso anno ed è stata realizzata proprio per valorizzare i luoghi meno conosciuti o, addirittura, del tutto sconosciuti del Borgo.

Tutti noi amiamo i tesori, fin da quando siamo bambini.

A volte dobbiamo cercare con impegno e perseveranza per trovare un tesoro, come nel caso di alcuni luoghi nascosti del Borgo.

Tante persone mi hanno dato l’opportunità di scoprire e conoscere posti unici affinchè li potessi fotografare.

Ringrazio anche il Comune di Sansepolcro per il patrocinio”.