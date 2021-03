Un sindaco dal naso rosso e una maggioranza che non c’è

Al mattino, in collegamento facebook su RadioFly, lo avevamo visto e sentito in perfetta forma da dentro una macchina, perché oramai viaggiare è il suo hobby.

Un dato faceva intendere il mese di assenza da Palazzo Cavallo: un naso rosso vivo per aver preso troppo sole sulle montagne americane.

Ma la direzione dell’auto non era, ancora una volta, Palazzo Cavallo ma altri lidi con la specifica che non poteva essere al Consiglio comunale indetto per le ore 12

( in streaming) in quanto lui era soggetto in campo della discussione che chiedeva la costituzione di parte civile del Comune sul processo Coingas.

Poi una chicca: in fondo, in questo momento, meno frequento persone e meglio è, con il covid in corso.

I consiglieri di maggioranza hanno subito imparato la lezione sulle assenze ed invece di intervenire in streaming hanno disertato la seduta

(per la verità meno la guerriera vice-sindaca).

Ora possiamo veramente dire che Arezzo è governata da fantasmi che si materializzano solo quando c’è da istituire fondazioni e privatizzazioni.

Certo, come la si pensi, ci si aspettava qualcosa di più da formazioni come la Lega che ci ha frantumato i coglioni con il grido di “onestà, onestà”.

Così Arezzo diventa una barca di disperati che sta andando al largo nel mare della vergogna.