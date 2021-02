Giorni di ordinaria follia

La gente ad Arezzo (e non solo) ha la testa dura, se ne frega del Covid, e si ammassa ovunque, sempre e comunque.

Un sabato da incubo, e anche la domenica non ha scherzato, quando alle 18 e 20 lo scenario in Corso Italia era quello delle foto.

In Piazza Sant’Agostino e in Piazza Grande tutti col bicchiere in mano (e mascherine calate ovviamente), senza contare l’ennesima rissa il venerdi sera in piazza Sant’Agostino, rissa con lancio di fioriera.

A ubriacarsi in tanti, a fare shopping quasi nessuno, tanto che di buste in mano davvero poche.

La nuova moda dei giovanissimi (ma non solo) è poi bisbocciare nei parchi, e ci è anche giunta notizia di barbecue improvvisati (abusivamente) in piazzole di periferia, ove i convenuti erano più che numerosi.

Inutile girarci intorno, se i controlli latitano, in tanti fanno quello che vogliono, in barba a chi le regole le segue.

Intanto il rischio di zona rossa per il 3 di marzo sembra più probabile che mai.

Nulla da dire, ormai sembra più la regola che l’eccezione il comportamente irresponsabile di tanti aretini.

Brutti tempi aihmè.