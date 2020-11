Arezzo, la peggiore città Covid d’Italia

By Il Burattino

Non c’è niente da fare, noi bisogna sempre farci riconoscere, ma sempre tra i peggiori.

Come una doccia fredda, sul quotidiano La Repubblica ieri è apparso un articolo, che classifica Arezzo come la città italiana col peggiore coefficiente di infezione Covid.

L’ultima rilevazione dell’Istituto Superiore della sanità conferma che, con un indice Rt di 2,98, la nostra città è la più contagiata di tutta Italia.

Quindi ogni positivo in teoria può contagiarne altri tre.

Ovviamente il direttore dell’Asl D’Urso contesta la rilevazione, affermando che Arezzo non presenta una situazione così critica, citando un tasso di contagi di 36, 19 ogni 100 mila abitanti.

Quale sia la versione più accreditata e credibile, non sta a noi giudicarlo, ma se il dato fosse confermato, ciò significa che gli aretini sarebbero i più irresponsabili in Italia.

Le cause di questa nuova ondata di contagi sono riconducibili sicuramente ai comportamenti irresponsabili estivi, con un “liberi tutti”, specie per i giovani, con assembramenti, aperitivi, discoteche affollate e ammucchiate varie.

Mentre il Ghinelli e soci in estate si impegnavano per farsi rieleggere, a vigilare sulle notti brave, poco e nulla, oltre agli adulti, che le mascherine al massimo le usavano per fare gli scambi di coppia.

Lo diciamo e lo ridiciamo: STATE IN CAMPANA, TUTTI !!!