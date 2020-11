Arezzo, le notizie di oggi: 20 Novembre

Smarriti 13 tamponi dei bambini della scuola primaria di Pratovecchio – Stia

Tredici tamponi su quattordici fatti ai bambini dell’’Istituto comprensivo dell’Alto Casentino, sono andati persi e alcuni genitori non intendono far a prolungare quarantena ai loro figli.Continua a leggere

Dopo i 14 giorni dall’ultimo contatto con la maestra risultata positiva, i genitori, non avendo risposte per il rientro dei ragazzi a scuola, iniziano così a fare diverse telefonate per capire cosa fosse successo, infine la scoperta: i tamponi sono stati persi e chi vuole può rifarli altrimenti, visto che sono passati i 14 giorni, lunedì i bambini possono tornare in classe anche senza averlo fatto.

Intanto l’Asl in un comunicato spiega:

Il giorno 6 novembre una insegnante della scuola primaria di Pratovecchio/Stia è risultata positiva al Covid-19.

Da quella data, ultimo giorno di contatto con i suoi alunni, 14 bambini della classe 3^ elementare sono stati messi in quarantena come contatti di caso.

Al decimo giorno, ovvero il 16 novembre, 13 bambini hanno fatto il tampone, mentre uno lo ha fatto il giorno 17.

I tamponi del giorno 16 sono stati smarriti, mentre quello effettuato il 17 ha avuto esito negativo.

Il Direttore Sanitario ha avviato una indagine ispettiva interna per comprendere quali siano state le cause di questo evento.

Contemporaneamente ha dato indicazioni al servizio igiene di contattare nuovamente i genitori dei tredici bambini proponendo una rapida data per un nuovo tampone.

A questa richiesta hanno risposto positivamente già sette famiglie che hanno effettuato il nuovo tampone la mattina del 19 novembre e le altre famiglie è stata data disponibilità per domani mattina.

La quarantena, come da disposizioni del Ministero della Salute, per i contatti di caso, come i bambini della scuola, termina dopo 14 giorni.