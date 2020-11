Arezzo, le notizie di oggi: 19 Novembre

Virus, il bollettino: + 159 nuovi casi nella provincia di Arezzo, 45 nel comune. Due i morti

Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 18 novembre alle ore 14 del 19 novembre 2020

Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 289 unità, di cui 159 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 1750 tamponi.Continua a leggere

Non sono indicati i Comuni dove si registrano zero contagi

Ruba Gratta e Vinci per il valore di 2000 euro, 40enne rintracciata e denunciata

I Carabinieri della Stazione di Badia al Pino, al termine di un’attività di indagine, hanno denunciato una donna per furto aggravato per aver rubato dei gratta e vinci da una tabaccheria di Pieve al ToppoContinua a leggere

La donna, un’italiana 40enne, durante l’orario di apertura della tabaccheria, si è introdotta all’interno con la scusa di osservare gli oggetti esposti per fare degli acquisti, e, approfittando ella distrazione del personale, ha raggiunto il luogo ove erano depositati i gratta e vinci da mettere in vendita e li ha asportati, occultandoli al di sotto dei vestiti.

Carabinieri sventano furto e colgono i ladri in flagrante

Ieri pomeriggio, i carabinieri hanno sventato un furto in un’abitazione del comune di Castel San Niccolò.

Intorno alle 16:30, alla Centrale Operativa 112 di Bibbiena, arriva la segnalazione di due giovani visti entrare all’interno di una proprietà, dove c’è un garage ed un appartamento. Continua a leggere

I due avevano già tirato fuori dal garage due mini moto e le stavano conducendo verso l’esterno.

Avevano anche tentato di forzare la porta di ingresso dell’appartamento.

In quel momento, la Centrale Operativa, in contatto con il cittadino che aveva segnalato il furto in atto, invia sul posto un vicino equipaggio della Stazione di Poppi con i colleghi dell’Aliquota Radiomobile e della Stazione di Pratovecchio, che a sirene spiegate, si precipitavano sul posto.

I due giovani, sono casentinesi e incensurati, all’arrivo dei militari desistono dal tentativo di forzare la porta dell’appartamento e ammettono le proprie responsabilità.

Le due mini moto, sono tornate nella disponibilità del proprietario e per i due, è scattata una denuncia per tentato furto in abitazione in concorso.

La capillare presenza dell’Arma sul territorio, pochi giorni ha di denunciare anche un sorvegliato speciale “pizzicato” nel violare le prescrizioni imposte dal particolare istituto normativo, che come è noto rientra nel codice antimafia e delle misure di prevenzione.

Infatti, colpevole di vari reati nel corso del tempo, nonostante la giovane età e con a carico la grave misura, limitante la libertà personale, era in compagnia di pregiudicati.