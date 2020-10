La “bella gioventù” aretina (Video)

Gira su Instagram questo video, un grandissimo coglione che, in via Fiorentina, con una pistola giocattolo si divertiva a puntarla, in mezzo alla strada alle auto in transito, spaventando e minacciando i conducenti.

Si tratta di uno studente, che per impressionare gli amici, mentre aspettavano la corriera probabilmente, si divertiva a fare ste cazzate.

Oltre al rischio di venire investito, poteva provocare un incidente a qualcuno.

La speranza è che il soggetto in questione venga segnalato e riconosciuto, cosicchè possa essere denunciato alle forze dell’ordine.

Oltre al Covid ci manca anche il “coglione mascherato”