Il cantiere elettorale surclassato da quello del ballottaggio (Foto)

Semmai avessimo viso tutto, ingollato tutto dalla politica, da oggi si è stabilita una nuova, vergognosa frontiera, quella del cantiere del ballottaggio.

Siccome per ora non è ancora certo chi salirà sullo scranno di Palazzo Cavallo, (anche se funesti presagi portano in una direzione), non bastando aver dimostrato al cittadino che l’asfalto bolle e si stende solo a 15 giorni “dalla fine”, ecco che spuntano fuori i lavori post voto, quelli che dovrebbero assicurare al Sindaco Aviatore e ai suoi passeggeri la riconferma.

Tanto la gente (speriamo sempre meno possibile).

La si incanta con le dirette tv Covid, poco importa se ci sono fascicoli in tribunale per un processo, basta disseminare Arezzo di cantieri con il manto nero spianato coi rulli compressori.

A mò di tagliolini.

Se il ballottaggio arrivasse fino a dicembre avremo risolto tutti i problemi della città? Possibile.

Paradossale come le decine di cantieri aperti prima delle elezioni, alcuni in attesa da anni e dai lavori eterni, ora nel giro di qualche giorno siano andati a buon fine a poche ore dalle elezioni, e ora si ricomincia.

Vi lasciamo con una spiritosissima (sic !!!) poesia di Gianfrancesco Gamurrini, al secolo vicesindaco motosega apparsa sui social recentemente, che mostra inequivocabilmente il livello che abbiamo raggiunto nel 2020..e ho detto tutto !!!

“Pare mi dovrete sopportare per altri 15 giorni…se non mi fermano anche a sto giro…

Mi dispiace x il disagio, lavoriamo x Arezzo

Qui siamo in Via Leonardo da Vinci

e poi ci saranno

via Morse

via Pasteur

Via di San Leo

Chiani

via Alfieri

via Crispi

via Morgagni (marciapiedi compresi)

ecc ecc ecciú… salute! “

Il Petrarca al Gamurrini gli fa ‘na sega, no ?