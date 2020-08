Il silenzio sui turisti a rischio e dietrologie assortite

Da alcune segnalazioni pervenute, pare che all’interno di bed and breakfast e agriturismi della provincia, il soggiorno di turisti stranieri presenti sia più di un rischio.

Infatti, tra possibili asintomatici e presunti positivi, gestire tali persone ha causato più di un problema.

Uno tra i quali il costo lievitato per la sanificazione, anche delle piscine.

(il cloro e le sostanze usate costano molto) e tutto quello che ne consegue.

Inoltre non è possibile fare i tamponi a tutti quelli che provenienti dall’estero soggiornano in tali strutture..

Di questo problema “turistico” i media locali non ne parlano quasi mai, e se lo fanno in modo blando, forse perché per non sacrificare l’economia derivante è meglio “sorvolare” ?

Difficile gestire tutto, anche la comunicazione, fatto sta che la sicurezza purtroppo ha delle falle enormi.