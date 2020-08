Arezzo, le notizie di oggi: 22 Agosto

Scontro fra un mezzo del Comune di Cortona ed un’auto, tre feriti

È accaduto poco dopo le 13, tre persone sono rimaste ferite e finite in codice giallo al pronto soccorso.

Lo scontro è avvenuto nei pressi del magazzino comunale, gli operai stavano rientrando al termine del turno di lavoro.

Sul posto i carabinieri, e la polizia municipale.

Si dimette il coordinatore regionale di Forza Italia, il deputato valdarnese Stefano Mugnai

Stefano Mugnai ha consegnato al vertice nazionale di Forza Italia le dimissioni da coordinatore regionale.

La decisione di candidare Marco Stella nel collegio di Firenze non lo ha trovato d’accordo. “In politica bisogna essere chiari.

Stella negli ultimi tempio è stato ondivago, flirtando soprattutto con altri partiti, Lega in testa.

La decisione di ripresentarlo, addirittura come testa di lista a scapito di altri che hanno sempre manifestato coerenza, non mi trova politicamente d’accordo.

Pertanto ho tolto il disturbo. Per il resto che le liste che abbiamo presentato siano competitive e mi auguro che Forza Italia possa essere decisiva per la vittoria del centro destra in regione”.

in aggiornamento