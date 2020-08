Berlinguer, ti voglio bene, ma…

Evviva ! Finalmente un po’ di buona e sana goliardia per strappare qualche sorriso in una campagna elettorale, che si preannunzia dura e faticosa, sia per chi – i candidati – la fa, sia per chi – i cittadini aretini – la segue con più o meno interesse.

Succede, infatti, che una sedicente “Brigata cattogoliardica giottina” ha affisso sul manifesto appeso sulla cancellata all’ingresso di Via Giotto del Parco Pertini, con il quale il Centro di iniziativa politica “Enrico Berlinguer” di Arezzo, invita i cittadini a firmare per intitolare al leader comunista il parco ex Foro Boario di Pescaiola, le fotografie di Giulio Andreotti e di Amintore Fanfani, i quali commentano da par loro tale iniziativa secondo gli schemi delle battaglie, che hanno accompagnato la vita politica italiana degli anni ’70 e parte degli ’80: Democrazia Cristiana contro Partito Comunista.

Il Divo Giulio chiede pleonasticamente al politico aretino che cosa pensa del comunismo, che era sbagliato e, per converso, dei comunisti, che, invece, erano tutti “toghi“.

Al che il grande Amintore, che vedeva il comunismo come il fumo negli occhi e a cui non mancava certo la battuta, risponde che ci ha capito poco e, visto che il manifesto per la raccolta delle firme era stato affisso in zona Giotto, il Quartiere bene di Arezzo, dove nei passati decenni i comunisti subivano regolarmente delle batoste (musate, dette all’aretina) elettorali ad opera della D.C., coglie l’occasione per sottolineare l’indebita invasione di campo, invitando Berlinguer a tornare a Pescaiola, dove, invece, solitamente avveniva l’esatto contrario.

Il tutto corredato in chiusura dal vecchio ed ormai defunto simbolo dello scudo crociato democristiano, in un revival, che tanto ci ricorda i tempi di Don Camillo e dell’On. Peppone, tempi veramente diversi, in cui i compagni (con la c minuscola) più privilegiati, i figli dei ricchi, erano poveri anche loro.