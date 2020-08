Arezzo, le notizie di oggi: 9 Agosto

By Redazione

Scontro tra moto e auto, muore centauro aretino, ferito il figlio ventenne

Un uomo di 52 anni residente a Monte San Savino è morto ier ieri sera in seguito ad un incidente stradale a Rapolano, in provincia di Siena.

Il 52enne era in sella alla sua moto, Suzuky 750 e si è scontrato con una Fiat Panda condotta da un giovane della zona.

Fatali le lesioni riportate dal centauro.

Ferito il figlio ventenne, trasportato con codice rosso alle Scotte di Siena, che nell’incidente ha riportato la frattura del bacino.

Dell’accaduto si stanno occupando i carabinieri.

in aggiornamento