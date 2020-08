Arezzo, le notizie di oggi: 8 Agosto

Gang di ladri fermata dalla polizia

Gli agenti dell’ufficio anticrimine del Commissariato di Polizia di Sansepolcro hanno identificato e denunciato un gruppo di persone dedite alla commissione di furti e specializzati nei furti con destrezza.Continua a leggere



Le indagini sono iniziate nel mese di febbraio di quest’anno, quando una biturgense denuncia presso il Commissariato di Polizia di avere subìto un furto nei pressi di un noto supermercato di Sansepolcro.

L'immediata attività investigativa ha consente agli agenti di polizia di identificare come autori del furto tre persone straniere residenti nel Lazio. Individuata l'autovettura utilizzata dai tre, anche grazie al sistema di videosorveglianza del Comune, gli agenti decidono di ricostruire gli spostamenti dell'auto sul territorio nazionale documentando la responsabilità delle stesse persone in altri furti.

Nelle prime fasi di indagine, per il furto avvenuto a Sansepolcro, nella medesima giornata si era scaturito una sorta di inseguimento a distanza, difatti gli agenti riuscivano a recuperare, in provincia di Forlì-Cesena, parte della refurtiva seguendo il segnale del telefono che era all’interno della borsa rubata a una signora biturgense e di cui ancora i malviventi non si erano disfatti. Dai filmati che sono stati acquisiti durante l’indagine è emersa la raffinata tecnica utilizzata dai membri dell’intera banda, ognuno dei quali aveva un compito ben preciso.

Aspettavano all’esterno degli esercizi commerciali e quando la vittima da derubare saliva a bordo della propria autovettura, un componente della banda lasciava cadere accanto all’auto un mazzo di chiavi o una banconota e successivamente bussava al finestrino dell’auto della malcapitata dicendole “scusi le sono cadute le chiavi” o la banconota a secondo dei casi, ciò al fine di farla scendere dall’auto e lasciare così incustodita la borsa o altri oggetti di valore.

In quel frangente, come si vede dai filmati, una terza persona si intrufolava nell’auto per derubare le vittime che in più occasioni si rendevano conto del furto solo dopo essere arrivate presso la propria abitazione.

Truffatori seriali vendevano piscine in giro per l’Italia, “pizzicati” alla 29esima vendita

Sono stati denunciati dai Carabinieri della Stazione di Loro Ciuffenna, due operai pregiudicati italiani, che da inizio anno, per ben ventotto volte, avevano messo in atto una truffa con la quale mettevano in vendita in tutta Italia una piscina per poi scomparire nel nulla dopo aver ottenuto l’accredito dell’acconto. Continua a leggere



Emerge , dunque, la ripetitività della tecnica utilizzata, la vittima era agganciata su internet e dopo essersi accordati sui lavori e sulla tipologia di piscina, veniva chiesto ai malcapitati di versare su di una carta prepagata, intestata ad uno dei due, la somma di 380 euro a titolo di acconto per l'acquisto del manufatto e, come da copione, il compratore non ha più notizie dai due.

I militari sono riusciti a risalire all’identità dei due uomini, residenti in Calabria, ed hanno proceduto a denunciarli all’autorità giudiziaria per truffa in concorso continuata.

