Arezzo, le notizie di oggi: 7 Agosto

Covid-19: sei nuovi casi nella provincia di Arezzo

La situazione dalle ore 14 del giorno 6 agosto alle ore 14 del giorno 7 agosto, relativa al fenomeno della diffusione del COVID evidenzia 6 nuovi casi nella provincia di Arezzo.

Si tratta di 1 donna e 5 uomini.

La donna, una ragazza di 17 anni, è un contatto di caso a Foiano della Chiana.

Gli altri 5 casi sono uomini e in Valdarno: 3 giovani di 19 anni di Montevarchi; un altro della stessa età a Terranuova Bracciolini, rientrati da una vacanza in Grecia, sono risultati positivi al Coronavirus, reduci da un recente viaggio a Corfu, tutti con sintomi lievi si trovano in isolamento domiciliare.

Per altre sette persone che facevano parte dello stesso gruppo sono in corso gli acertamentisanitari.

Infine un uomo di 77 anni a Laterina Pergine Valdarno.

Scontro auto e moto, ferito centauro

Questo pomeriggio, poco prima delle 16,.30, incidente stradale in via Aretina a Levanella nel comune di Montevarchi.

Sono state coinvolte una moto e un’auto.

Il motociclista è stato soccorso dall’automedica e Misericordia di Loro Ciuffenna.

Una volta stabilizzato, è stato poi trasportato con l’elicottero Pegaso 1 in codice giallo all’ospedale di Careggi per trauma toracico ed arti inferiori.

in aggiornamento