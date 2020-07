Arezzo, le notizie di oggi: 25 Luglio

Anziana in macchina, contro un muro a Montagnano, finisce all’ospedale di Siena

Incidente d’auto questa mattina attorno alle ore 11,15 a Montagnano nella via Cassia all’altezza di via Brancoleta, nel comune di Monte San Savino.

Una donna di circa 80 anni è andata a scontrarsi frontalmente con la propria auto contro un muro.

Attivata l’ambulanza con infermiere a bordo da Monte San Savino e l’elisoccorso regionale, sul posto anche anche i Vigili Del Fuoco di Arezzo e i Carabinieri di Cortona.

La donna è stata trasportata in codice rosso dall’elisoccorso all’Ospedale le Scotte di Siena per pneumotorace.

Spacciatore di Terentola arrestato dai carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Cortona, coadiuvati dal Nucleo Cinofili Carabinieri di Firenze, hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino italiano, 49enne, di Terontola per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella serata di ieri, al termine di un'indagine i militari della Stazione di Terontola hanno eseguito un decreto di perquisizione domiciliare e personale a carico del quarantanovenne, trovandolo in possesso di circa 20 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 800 euro in contanti.



La droga era già suddivisa in 18 dosi, pronte per la vendita. Il denaro è stato trovato dentro una scatola delle scarpe, invece lo stupefacente, in parte in auto, dentro uno dei vani del portabagagli, che grazie al fiuto del cane è stato subito trovato e in parte dietro il comodino della camera da letto. L'attività era partita dopo un sequestro a carico di un assuntore del posto, segnalato all'autorità amministrativa per l'uso personale, che ha portato ad individuare lo spacciatore del posto. Dopo una notte passata nella camera di sicurezza della caserma Carabinieri di Cortona, l'arrestato è stato portato davanti al giudice per la direttissima che si è conclusa con la convalida dell'arresto e la sottoposizione dell'uomo all'obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria due volte a settimana.

Truffe on line: denunciati in tredici

Tredici persone residenti in diverse zone del territorio nazionale, in particolare in Emilia Romagna, Veneto e Lombardia, sono state individuate e denunciate da parte dei Carabinieri del Comando Stazione di Anghiari, Comando dipendente della Compagnia di Sansepolcro.

I militari hanno smascherato un giro di affari per diverse migliaia di euro, consistenti in raggiri e truffe.

Gli autori tutti facenti capo ad un soggetto gerarchicamente sovraordinato all’interno dell’organizzazione, si occupavano di selezionare inserzionisti online e dopo averli contattati, li invitavano a portarsi presso il più vicino sportello bancomat delle Poste Italiane, pilotandoli a telefono, convincevano poi le vittime a inserire un codice al postamat, facendogli credere che sarebbe stato il sistema più rapido per vedersi accreditato il denaro. In realtà il malcapitato, generalmente selezionato dai truffatori perché poco pratico di tali operazioni, inseriva il codice per il versamento in favore dell’impostore. I Carabinieri sono risaliti alle transazioni dell’ultimo anno, tutte effettuate su conti di prestanome, hanno poi individuato un ulteriore soggetto, il “capo”, che aveva il compito di riciclare il denaro e ridistribuirlo ai truffatori su ulteriori conti della medesima Società.

L’attività, complessa e di natura tecnica, ha consentito di bloccare tutti i conti in parola, ponendo fine alle truffe e al conseguente riciclaggio dei proventi illeciti.

