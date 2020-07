Giovedì 30 Luglio Arezzo “Riparte di Corsa”: tre chilometri a cronometro

Dopo tanta attesa e con modalità improntate al Protocollo Organizzativo Temporaneo emanato dalla Fidal e il consenso con relativi permessi da parte delle Autorità della città di Arezzo, la società UP. Policiano Arezzo-Atletica, prova a ripartire con una corsa su strada denominata “AREZZO RIPARTE DI CORSA”.

Non è stato facile allestire un avvenimento simile da parte di Fabio Sinatti e soci della società aretina, ma la voglia loro di ripartire e dei tanti appassionati della corsa o podismo che dir si voglia, sono stati la molla per proporre questo avvenimento che sarà su una distanza che possiamo definire breve (3 Km) ma significativa per dare un segnale di ripartenza.

Il tutto ovviamente con modalità e regole ben precise alle quali tutti dovranno attenersi ed esserne consapevoli, sarà una ripartenza serale, difatti la prima partenza è prevista alle ore 21,00, mentre il ritrovo fissato in Piazza Guido Monaco è dalle ore 19,00.

Come prescrive il protocollo organizzativo ogni gruppo (max 15 persone, distanziati tra di loro di 1,5 mt) prenderà il via ogni tre (3) minuti, ma attenzione onde evitare assembramenti il punto di partenza sarà diverso da quello d’arrivo, la logistica dopo opportune verifiche e considerazioni è stata cosi disposta: le Partenze nel viale che porta alla Stazione Ferroviara in Via Guido Monaco con direzione Piazza Guido Monaco, arrivi in Viale Roma abituale punto d’arrivo dei due avvenimenti podistici: Scalata al Castello e Maratonina Città di Arezzo.

Iscrizioni obbligatorie via Online su www.dreamrunners.it – www.icron.it entro le ore 24,00 di Domenica 27 Luglio con un costo di 5 euro, i pettorali si potranno ritirare unitamente al Chip e pacco gara già dal 28 luglio presso la sede dell’UP Policiano sia individuale che di squadra dietro appuntamento telefonico al n° 3392214511 – 3398428104, il giorno della gara dalle 19,00 alle 20,30 con il dovuto distanziamento e non oltre tale orario onde consentire all’organizzazione in collaborazione con il Gruppo Giudici Gara della Fidal di comporre per tempo i gruppi di partenza, tutto questo per il settore Adulti, Master e Assoluto,

Previsto anche il Settore Giovanile con iscrizione gratuita che deve essere inviata all’indirizzo info@uppoliciano.com entro Lunedì 27 Luglio, per il Giovanile le partenze tutte sulla distanza di 200 mt saranno in Via Crispi angolo con Via Margaritone e arrivo in Via Roma. Le categorie e premi per Adulti e Giovanile sono visibili sul sito www.uppoliciano.com.

ATTENZIONE !!! tutti i partecipanti dovranno indossare la mascherina sino al momento del via, per poi riporla attorno al braccio dopo essere partiti e assolutamente non gettarla sulla strada pena squalifica, mascherina che poi i concorrenti dovranno riusare dopo l’arrivo.

Tutto questo nel rispetto delle regole e della massima attenzione che tutti devono avere in questo particolare momento.