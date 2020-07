Arezzo, le notizie di oggi: 23 Luglio

Due medici condannati a otto mesi per omicidio colposo

Il paziente, 69enne, effettuò una lastra dalla quale il suo cardiologo, riscontrandogli un aneurisma, lo stesso risultato dopo una visita dallo specialista, che lo mise in lista per l’intervento di rimozione ma senza inserirlo tra le emergenze.

L'uomo, che abitava a Terontola, si presentò poi al pronto soccorso dell'ospedale della Fratta, dove il medico lo sottopose a delle analisi.



La diagnosi fu lombosciatalgia, venne rimandato a casa con la prescrizione di antidolorifici, ma con il persistere e l’aumento dei dolori, le figlie chiamarono il 118.

Il medico a bordo delmezzo di soccorso, al suo arrivo trovò il paziente gravissimo, furono inutili tutti i tentativi rianimatori, l’uomo morì in ambulanza.

Cominciò così la prassi giudiziaria, il Pm chiese l’archiviazione, alla quale si oppose la parte civile.

La storia tornò dal Gip, ed oggi dal 2003, la sentenza con la condanna a otto mesi.

Non rispetta le misure cautelari: nuovo arresto

I Carabinieri della Stazione di Montevarchi hanno nuovamente arrestato un cittadino italiano, di origini africane, per aver continuamente violato le misure cautelari a cui era sottoposto (arresti domiciliari prima e successivamente, obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria); i militari montevarchini avevano pertanto segnalato alla magistratura il comportamento del giovane e, dalla Procura, è arrivata la nuova misura cautelare degli arresti domiciliari.

Il giovane, in passato, si era reso responsabile, più volte, di resistenza a pubblico ufficiale e reati inerenti gli stupefacenti: anche recentemente, aveva iniziato ad infastidire gli avventori di un ristorante del centro di Montevarchi ed alcuni passanti che avevano richiesto l’intervento dei Carabinieri; all’arrivo degli stessi, il giovane aveva minacciato i militari, spintonandoli con forza e venendo quindi arrestato.

I Carabinieri lo scorso anno lo avevano arrestato per ben quattro volte, due per rissa e resistenza a pubblico ufficiale e altre due per evasione dagli arresti domiciliari mentre lo avevano denunciato due volte per furto e spaccio di sostanze stupefacenti.

In una circostanza, i Carabinieri si erano visti costretti ad utilizzare lo spray urticante ed il giovane, in quel caso tratto in arresto per resistenza, aveva persino danneggiato l’autovettura di servizio piegando uno sportello a calci.

Anche nel 2018 l’uomo era stato deferito tre volte dai Carabinieri della Compagnia di San Giovanni Valdarno per furto, minaccia e per aver dichiarato una falsa identità ad un pubblico ufficiale.