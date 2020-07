Giù la maschera !!!

Una mattina qualsiasi, la solita convocazione in Comune per la stampa riguardo la solita conferenza stampa giornaliera.

I temi di oggi erano “Misure di sostegno economico nei confronti delle famiglie assegnatarie di alloggi ERP.

Interverranno gli assessori Tiziana Nisini e Lucia Tanti e il presidente di Arezzo Casa, Lorenzo Roggi.

Prevista la partecipazione delle associazioni sindacali, alle11,30 sala del cammino in palazzo comunale.

Alle 12,00 sull’atto di indirizzo per intitolare una strada o una piazza a Maria Bonini Fiumicelli, una a Ida Cartocci con esponenti di Forza Italia in sala Rosa.

La solita piccola folla in Sala dl Cammino e in sala Rosa, ma questa volta, (e non è la prima) qualcosa va storto.

Alcuni giornalisti e fotografi NON indossano la mascherina, sebbene i cartelli all’ingresso raccomandano assolutamente di averla ed indossarla.

Ancora più grave quando un valente fotografo ha anche chiesto ai relatori di togliersi la mascherina, (forse non gli piace davvero) ma i politici molto diligentemente non hanno accettato l’invito.

I giornalisti non sono diversi o al di sopra degli altri cittadini, anzi, visto il ruolo pubblico che ricoprono, dovrebbero essere ancora più ligi e dare il buon esempio.

Evidentemente per qualcuno di essi non sembra essere così, visto che non è raro assistere ad esempi (orribili) di arroganza, menefreghismo e “io sono io, voi non siete un c***o”, prima, durante e sicuramente dopo il periodo legato al Covid 19.

Invitiamo questi colleghi ad essere più umili e fare meno i “personaggi”, visto che al di fuori delle mura cittadine, spesso non li conosce nessuno.

METTETE SEMPRE E OVUNQUE LE MASCHERINE !!!

Lo ripetiamo sempre, ma sempre è meglio ricordarlo.